Президент США Дональд Трамп включил Россию и Китай в тройку самых могущественных государств мира наряду с Соединёнными Штатами. Такую оценку американский лидер дал во время пресс-конференции в Белом доме.

«Мы – самые могущественные», – сказал он.

Особое внимание политик уделил технологическим возможностям этих стран, подчеркнув, что в данной сфере они также обладают огромной силой.