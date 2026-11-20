Трамп назвал США, Россию и Китай тремя самыми могущественными странами мира
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Президент США Дональд Трамп включил Россию и Китай в тройку самых могущественных государств мира наряду с Соединёнными Штатами. Такую оценку американский лидер дал во время пресс-конференции в Белом доме.
«Мы – самые могущественные», – сказал он.
Особое внимание политик уделил технологическим возможностям этих стран, подчеркнув, что в данной сфере они также обладают огромной силой.
Напомним, 19 ноября Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и США несут особую ответственность за решение важнейших мировых вопросов. На встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином он призвал поддерживать открытый и продуктивный диалог, поскольку обсуждаемые проблемы затрагивают всю планету. Среди главных тем американский лидер ранее выделял ядерное разоружение, ситуацию вокруг Ирана и украинский конфликт.