Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Китай и Соединённые Штаты несут особую ответственность за поддержание диалога по важнейшим мировым вопросам. Об этом американский лидер сказал на трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

«Как главы трёх наиболее крупных стран мы несем особую ответственность за поддержание открытого, уважительного и продуктивного диалога по вопросам, которые затрагивают не только наши народы, но и всю планету», — подчеркнул Трамп.

Заявление прозвучало 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Первая в истории трёхсторонняя встреча действующих руководителей России, США и Китая проходит в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан».

Ранее Трамп называл среди предполагаемых тем переговоров сокращение ядерных вооружений, ситуацию вокруг Ирана и урегулирование украинского конфликта. При этом в Вашингтоне не рассчитывали на немедленное заключение соглашения о ядерном разоружении, рассматривая саммит прежде всего как возможность для предметного обсуждения вопросов безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё 18 ноября Путин, Трамп и Си Цзиньпин обменялись рукопожатиями и коротко пообщались на торжественном приёме в честь участников АТЭС. В тот же день российский президент провёл более двух часов за закрытыми переговорами с председателем КНР. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, стороны затронули наиболее острые международные и региональные проблемы.

Утром 19 ноября состоялись отдельные контакты американского президента с руководителями обеих стран. Разговор Трампа и Путина продолжался около 35–40 минут. По словам американского лидера, эта беседа была необходима для подготовки к общему саммиту. Затем глава Белого дома завершил двусторонние переговоры с Си Цзиньпином. Только после этого лидеры перешли к трёхстороннему формату.