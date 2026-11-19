Дональд Трамп и Си Цзиньпин завершили двусторонние переговоры в китайском Шэньчжэне. Об окончании встречи сообщило Центральное телевидение Китая.

Теперь в ближайшее время ожидается начало первого трёхстороннего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

Переговоры американского и китайского лидеров состоялись после двусторонней встречи Трампа с Путиным. Таким образом, перед началом общего саммита президент США успел отдельно пообщаться с руководителями обеих стран.

Изначально трёхсторонние переговоры были назначены на 09:30 по московскому времени, однако график мероприятий сдвинулся. Теперь после завершения встречи Трампа и Си ожидается начало основного дипломатического события дня.

Исторический саммит должен пройти в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан» на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Шэньчжэне завершилась менее чем за час. Это были первые отдельные переговоры президентов после саммита на Аляске в августе 2025 года. После двусторонних контактов в программе лидеров предусмотрено проведение первой совместной встречи руководителей России, США и Китая.