Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета России на 2027–2029 годы. Окончательное рассмотрение документа в нижней палате парламента запланировано на 24 ноября.

В соответствии с законопроектом расходы федерального бюджета в 2027 году составят 48,7 трлн рублей, тогда как доходы ожидаются на уровне 43,3 трлн рублей. Таким образом, дефицит государственной казны запланирован в размере 5,4 трлн рублей.

В последующие два года правительство рассчитывает увеличить как доходную, так и расходную части бюджета. В 2028 году поступления прогнозируются на уровне 45,8 трлн рублей, а расходы достигнут 50,9 трлн. Дефицит составит 5,1 трлн рублей.

На 2029 год запланированы доходы в размере 48,6 трлн рублей при расходах 53,9 трлн. Разница между ними достигнет 5,3 трлн рублей. Таким образом, на протяжении всей трёхлетки федеральный бюджет останется дефицитным.

Отдельно в документе прописаны ожидаемые поступления от нефтегазового сектора. В 2027 году они составят 7 трлн рублей, в 2028-м — 7,633 трлн, а в 2029-м — 7,726 трлн рублей.

Основную часть доходов при этом обеспечат ненефтегазовые поступления. В первый год они запланированы в размере 36,293 трлн рублей. В 2028 году показатель должен вырасти до 38,201 трлн, а в 2029-м — до 40,894 трлн рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что 29 октября Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2027–2029 годы в первом чтении. Документ определяет основные финансовые параметры страны на ближайшие три года. После нынешнего голосования депутатам предстоит третье чтение, назначенное на 24 ноября.