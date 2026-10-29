Госдума приняла в I чтении законопроект о бюджете РФ на 2027-2029 годы

Госдума приняла в I чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов». «За» проголосовали 372 депутата, «против» — 0, воздержался 51 парламентарий, сообщил корреспондент Life.ru.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2027 г. прогнозируются в объеме 43,3 трлн руб., в 2028 г. — 45,83 трлн руб., в 2029 г. — 48,62 трлн руб. Расходы — 48,74 трлн руб., 50,95 трлн руб. и 53,87 трлн руб. соответственно.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов назвал три приоритета федерального бюджета на ближайшую трёхлетку. По словам главы ведомства, речь идёт о достижении всех целей спецоперации, выполнении социальных обязательств перед гражданами и обеспечении технологического суверенитета.