Франция и Германия хотят защитить следующий семилетний бюджет ЕС от пересмотра в случае прихода Марин Ле Пен к власти. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Французское правительство предложило включить в бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы дополнительные сельскохозяйственные субсидии на €35 млрд. По данным собеседников издания, Париж стремится добиться максимально выгодных для страны условий, чтобы в случае избрания Ле Пен ей было сложнее отказаться от достигнутого соглашения.

Берлин, в свою очередь, настаивает на законодательном закреплении механизма дальнейшего финансирования Украины. Германия рассчитывает таким образом предотвратить возможное блокирование дополнительных расходов на поддержку Киева Францией или другими членами Евросоюза.

Лидер парламентской фракции «Национальное объединение» ранее обещала в случае победы на президентских выборах добиться сокращения французских взносов в общеевропейский бюджет и расходов на содержание институтов ЕС.

Напомним, 21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта предложил сократить следующий семилетний бюджет ЕС на €204 млрд. При этом обновлённый финансовый план по-прежнему предусматривает выделение Украине €100 млрд.