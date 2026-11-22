Чехия категорически не согласна с предложенной Евросоюзом финансовой программой на 2028–2034 годы, предусматривающей сокращение поступлений в бюджет республики. Об этом премьер-министр Андрей Бабиш заявил в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

Главное недовольство Праги вызвала перспектива потерять 7,5 миллиарда крон, что эквивалентно примерно 300 миллионам евро. Такое уменьшение финансирования предусмотрено инициативой Ирландии, председательствующей в Совете ЕС.

«Это для нас абсолютно неприемлемо», — подчеркнул глава чешского правительства.

Отдельные претензии политик высказал по поводу расходов на содержание европейских институтов, включая Европарламент. Не устроило его и намерение Брюсселя направлять средства общей казны на поддержку Киева. Бабиш настаивает, что подобные выплаты необходимо организовать через самостоятельные финансовые механизмы, поскольку бюджет объединения должен прежде всего обслуживать интересы его участников.

Новый вариант семилетнего финансового плана представил 21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта. Документ предполагает уменьшение расходов на 204 миллиарда евро относительно первоначальных расчётов Еврокомиссии. Ирландская инициатива предусматривает сокращение на 32 миллиарда евро.

Ранее Life.ru сообщал, что Бабиш предложил вывести финансирование Украины за рамки долгосрочного бюджета ЕС. Чешский премьер призвал сосредоточиться на мирном урегулировании, а дальнейшую экономическую помощь Киеву направлять на послевоенное восстановление страны.