Помощь Украине следует финансировать отдельно от долгосрочного бюджета Евросоюза, поскольку он предназначен для стран объединения. Об этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил журналистам перед неформальным саммитом ЕС в Дублине.

По мнению Бабиша, сейчас главное — добиться мира, а дальнейшее финансирование направить на послевоенное восстановление Украины.

«Нужен какой-то план Маршалла», — сказал премьер.

Он выразил надежду, что европейские лидеры согласятся с необходимостью урегулирования, и добавил, что у него порой возникает ощущение, будто в Европе привыкли к войне. «Это ненормально», — подчеркнул он.

Бабиш также сообщил, что 12 ноября встретился в Дублине с Владимиром Зеленским. Они обсудили возможности расширения сотрудничества, в том числе в сфере беспилотников.

А ранее западные СМИ сообщали, что Евросоюз может подойти к Рождеству с целым набором нерешённых проблем, включая финансирование Украины, споры вокруг общего бюджета и разногласия по переговорам с Россией. Европейским лидерам предстоит найти компромиссы сразу по четырём направлениям, иначе конец года рискует превратиться для Брюсселя в «Рождество из ада».