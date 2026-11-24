Сокращение доходов бюджета Украины с начала 2026 года достигло 1,5 млрд долларов. Прогнозируемый на весь год объём потерь был превышен уже в ноябре. Об этом заявил украинский экономист Олег Пендзин, его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам эксперта, правительство рассчитывало, что недополученные доходы составят около 70 млрд гривен (примерно 1,5 млрд долларов). Однако этот показатель уже оказался выше. Пендзин связал ухудшение ситуации с масштабными повреждениями, вызванными взрывами.

Экономист также обратил внимание на прогноз Национального банка Украины, согласно которому ВВП страны по итогам года сократится на 0,4%. По его оценке, в декабре падение может оказаться более значительным.

Бюджет Украины на 2026 год предусматривает доходы примерно в 69 млрд долларов и расходы на уровне 116 млрд. Дефицит в 47,5 млрд долларов, или около 18,4% ВВП, Киев рассчитывал покрыть за счёт западной помощи.

Проект бюджета на 2027 год также предполагает значительный дефицит — около 36 млрд долларов. Его власти Украины намерены компенсировать внешним финансированием.

По подсчётам «Украинской правды», с февраля 2022 года западные партнёры выделили Киеву почти 200 млрд долларов финансовой помощи. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявлял, что без западного кредитования страна перестанет существовать как государство.