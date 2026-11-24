Брюссель пытается превратить поддержку Украины в обязательное условие для распределения европейских денег, однако Будапешт с таким подходом мириться не намерен. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против увязывания финансовой помощи Киеву с утверждением семилетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. По его словам, страна не позволит принуждать себя к дополнительным расходам под угрозой политического давления.

Свою позицию венгерский премьер озвучил после встречи глав правительств стран Вишеградской группы. Поводом стал новый вариант финансового плана ЕС, который председатель Европейского совета Антониу Кошта представил в субботу. Документ предусматривает сокращение расходов примерно на 204 миллиарда евро по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии. При этом резерв для Украины в размере 100 миллиардов евро остался неизменным.

Мадьяр подчеркнул, что финансирование Киева нельзя превращать в обязательное условие согласования общего бюджета. Венгерские власти считают, что европейские страны должны самостоятельно принимать решения о таких расходах, а не соглашаться на них под давлением Брюсселя.

«Мы не согласны с тем, чтобы финансирование Украины увязывали с семилетним бюджетом ЕС. Мы не согласны с тем, чтобы в рамках и без того крайне напряжённого бюджета ЕС нас в обязательном порядке принуждали к такому финансированию, угрожали нам этим или выдвигали его в качестве условия», — заявил глава венгерского правительства.

При этом Мадьяр отдельно уточнил, что Будапешт не выступает против оказания помощи соседней стране. По его словам, Венгрия уже предоставляла Украине поддержку и намерена продолжать это делать. Однако премьер не стал конкретизировать, о каких именно формах помощи идёт речь.

Ранее Life.ru сообщал, что Венгрия и Словакия отказались участвовать в финансировании кредита Украине на 90 миллиардов евро. Несмотря на согласование общеевропейского механизма поддержки Киева, Будапешт и Братислава добились освобождения от финансовых обязательств по этой программе. Теперь Венгрия вновь выступает против попыток включить расходы на Украину в общую финансовую повестку Евросоюза.