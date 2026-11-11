Жителей Латвии предупредили о масштабном пересмотре государственных расходов, который может отразиться на доходах и социальных гарантиях миллионов людей. В ближайшие годы власти рассчитывают сэкономить почти три миллиарда евро, причём ограничиваться сокращением чиновничьего аппарата, судя по озвученным предложениям, не собираются. Под пересмотр могут попасть пособия, налоговые льготы и другие меры государственной поддержки.

О возможных последствиях бюджетной экономии сообщил портал TV3 со ссылкой на премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса. По его оценке, планируемые преобразования способны оказать умеренное или даже серьёзное влияние примерно на половину населения страны.

Речь идёт не только об оптимизации государственного аппарата. Среди обсуждаемых направлений — пересмотр социальных выплат, пособий по инвалидности, семейной поддержки и различных налоговых послаблений.

По представленным Кулбергсом расчётам, наиболее крупный резерв для экономии находится в государственном управлении. За четыре года там рассчитывают сократить расходы примерно на 900 миллионов евро. Среди возможных мер — уменьшение числа чиновничьих должностей, объединение закупок и передача части административных функций общим структурам.

Ещё около 650 миллионов евро предполагается получить благодаря реформам в отдельных отраслях. В частности, предлагается пересмотреть порядок администрирования больничных листов и пособий, а также усилить взаимодействие между медицинскими учреждениями.

Отдельный блок касается социальной поддержки. Кулберг предложил сделать выплаты более адресными, чтобы государственные деньги в первую очередь получали те, кто действительно нуждается в помощи. В качестве примера он привёл семейное пособие в размере 25 евро в месяц на ребёнка, которое сейчас выплачивается независимо от уровня доходов родителей.

При этом конкретный перечень мер экономии пока окончательно не утверждён. Более подробные решения предстоит выработать в рамках формирования нового правительства и обсуждения будущей бюджетной политики.