Россия будет внимательно следить за тем, как Латвия исполняет обязанности председателя Совета Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, призвав Ригу учитывать позиции всех членов Совбеза и соблюдать принципы Устава организации.

Дипломат напомнила, что председатель обязан проводить взвешенную и конструктивную линию и работать над преодолением разногласий. При этом в Москве, как подчеркнула Захарова, «каких-либо иллюзий» относительно непредвзятости латвийской стороны не питают. Попытки превратить эту площадку в инструмент распространения антироссийских обвинений она назвала деструктивными.

«Первые заявления её представителей о приоритетах страны в период «вахты» в СБ ООН, в том числе относительно удержания в фокусе внимания кризиса вокруг Украины, наглядно демонстрируют стремление Латвии поставить Совет Безопасности ООН на службу своим эгоистическим интересам», — заметила дипломат.

Захарова также сообщила, что Россия как постоянный член СБ ООН намерена противодействовать нападкам на страну и добиваться работы Совета в соответствии с его мандатом.

Латвия приняла председательство 1 ноября на один месяц — такой порядок предусмотрен правилами ротации. Среди своих приоритетов республика назвала поддержку Украины, соблюдение международного права и влияние новых технологий на безопасность.