Бюджетный и бодрящий: Траты россиян на растворимый кофе выросли до 16 млрд рублей
Mash Money: Россияне купили растворимого кофе на 15,8 млрд рублей за полгода
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
За первое полугодие нынешнего года жители России оставили в магазинах 15,8 миллиарда рублей только на растворимом кофе в пакетиках формата 3 в 1. Об этом сообщает Mash Money.
Продажи такого кофе прибавили 22% в денежном выражении и 19% в натуральном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В подсчёты вошла торговля по всей стране — как в обычных розничных точках, так и в онлайн-магазинах.
Основную долю рынка держит MacCoffee: на него приходится 59% выручки и 66% проданных упаковок. Второе место занимает Nescafé с 26% в деньгах и 21% в штуках. Замыкает тройку лидеров Monarch — 11% по деньгам и 7% по количеству.
До этого Life.ru рассказывал, что за год в стране на 10% выросло число предприятий, выпускающих готовую еду. К началу октября 2026 года таких производителей насчитали 2710, а продажи достигли 426 миллиардов рублей. По словам независимого консультанта Михаила Лачугина, торговые сети расширяют ассортимент кулинарии, открывают собственные фабрики-кухни и ищут новых поставщиков, а спрос на готовые блюда сохраняется даже среди экономных покупателей.
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