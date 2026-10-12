Стоять у плиты уже не модно: Россияне потратили на готовую еду 426 млрд рублей

В России за год на 10% увеличилось количество предприятий, выпускающих готовую еду. К 1 октября 2026 года их насчитывалось уже 2710, а продажи достигли 426 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости».

Развитие отрасли связано с переменами в покупательских привычках, объяснил независимый консультант Михаил Лачугин. Торговые сети расширяют ассортимент кулинарии, открывают собственные фабрики-кухни и начинают сотрудничать с новыми поставщиками. При этом востребованность такой продукции сохраняется даже среди потребителей, которые стараются сократить повседневные расходы.

Другие направления пищевой промышленности демонстрируют более скромные показатели. Так, число изготовителей кондитерских изделий увеличилось примерно на 7%, хлебобулочной продукции — на 5,9%, а кормов для домашних питомцев — на 4,6%. Единственным из перечисленных сегментов с отрицательной динамикой оказался выпуск муки и круп, где количество компаний сократилось на 4%.

О масштабах рынка свидетельствуют и подсчёты аналитиков NTech. За первую половину 2026 года объём реализации готовых блюд в России достиг 823 тысяч тонн. В денежном выражении этот показатель составил 426 млрд рублей.

Ранее Life.ru сообщал о кадровом дефиците на российских предприятиях по производству готовой еды. Компании активно ищут поваров, технологов, инженеров и упаковщиков, предлагая зарплаты от 70 до 150 тысяч рублей. Расширение производственных мощностей вынуждает работодателей увеличивать штат, несмотря на высокий уровень автоматизации.