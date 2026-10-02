Не только к празднику: Текила обогнала виски и водку по темпам роста продаж в России

Продажи текилы в сети винотек SimpleWine за январь — август 2026 года выросли на 178% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а российского игристого вина — на 38%. Такие данные приводят аналитики компании, пишет газета «Известия».

Среди других крепких напитков наиболее заметную прибавку показал виски, реализация которого увеличилась на 27%. Сладкие настойки прибавили 17%, коньяк и водка — по 15%, джин — 14%.

Основными покупателями крепкого алкоголя остаются россияне в возрасте от 36 до 45 лет. На эту группу приходится 38% продаж, а чаще всего клиенты выбирают бутылки стоимостью от 1,5 до 2 тысяч рублей.

Российское игристое особенно заметно прибавило среди покупателей от 18 до 25 лет. В этой возрастной группе продажи увеличились сразу на 130%.

Участники рынка связывают такую динамику с изменением сценариев потребления. Игристое всё чаще покупают не только к праздникам, но и для домашних ужинов или встреч с друзьями.

Дополнительную поддержку отечественным винам, по оценке представителей отрасли, дают развитие российского виноделия, рост качества продукции и более доступные цены по сравнению с рядом зарубежных аналогов.

Ранее Life.ru рассказывал о росте спроса на игристые вина в России. За январь — август 2026 года их общие розничные продажи достигли 13,6 млн декалитров, что на 4,3% больше результата годичной давности.