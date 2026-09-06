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Опубликовано 6 сентября, 17:43

Бюстгальтер, шёлк и Birkin за миллионы: Жена Роналду произвела фурор в Венеции

Жена Роналду вышла в свет в кружевном белье и с Birkin за 8,5 млн рублей

Обложка © ТАСС / Maria Laura Antonelli / Agf

Обложка © ТАСС / Maria Laura Antonelli / Agf

Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на Венецианском кинофестивале в откровенном образе. 32-летняя модель выбрала атласную рубашку Intimissimi, из-под которой было видно кружевное бельё того же бренда. Фото публикует Daily Mail.

Родригес попала в объективы папарацци во время выхода в Венеции. Образ она дополнила дорогими аксессуарами и сумкой Hermès Birkin. Стоимость сумки составляет около £74 тыс. — примерно 8,5 млн рублей.

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Для выхода модель сделала ставку на сочетание бельевого стиля и люксовых аксессуаров. Ранее на фестивале она уже появлялась в украшениях Chopard и нескольких вечерних образах.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Джорджина Родригес показала роскошное обручальное кольцо после помолвки с Криштиану Роналду. Поклонники обратили внимание на массивный бриллиант, стоимость которого оценивали в миллионы долларов. Тогда пара впервые публично подтвердила серьёзный шаг в отношениях после многих лет совместной жизни.

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Александра Мышляева
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