Оператор беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил России с позывным Школьник раскрыл подробности применения различных типов боеприпасов против украинских формирований. В беседе с военкором RT Александром Яремчуком он пояснил, что по личному составу противника используются преимущественно осколочные снаряды с поражающими элементами, тогда как для уничтожения артиллерийских орудий и техники НРТК применяются кумулятивные заряды.

Боец также отметил, что в некоторых случаях по живой силе применяются термобарические или зажигательные средства, которые он охарактеризовал как «выжигание». Школьник сообщил, что на его счету есть подтверждённые случаи уничтожения украинской самоходной артиллерии, включая польские САУ Crab и украинские установки «Богдана».

Это свидетельствует о высокой эффективности российских БПЛА не только против пехоты и лёгкой техники, но и против высокоценных целей, которые традиционно считаются труднодоступными для дронов. Способность поражать современные западные артсистемы демонстрирует эволюцию тактики применения беспилотников и точность разведывательно-ударных комплексов ВС РФ.

А ранее Life.ru писал, что РСЗО «Ураган» выпустил 50 снарядов по ВСУ у Червоного Яра. По словам российских военных, цели для артиллерии были обнаружены с помощью воздушной разведки.