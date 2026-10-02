«Прилетает быстро и больно»: Как «Мста-С» с позывным Гюрза рвёт снабжение ВСУ под Ореховом

После освобождения Егоровки под Ореховом штурмовые подразделения «Востока» подошли вплотную к ключевой транспортной артерии ВСУ. Путь снабжения украинских сил на этом направлении уже под плотным огнём крупных калибров.

Работать приходится на пределе. Экипаж самоходки 2С19 «Мста-С» не только поражает цели, но и уворачивается от дронов-камикадзе. На Ореховском направлении дистанция до противника сократилась, а плотность огня выросла.

Артиллеристы перемалывают вражескую пехоту и подавляют огневые точки. Если цель укрыта под землёй, в ход идёт управляемый снаряд «Краснополь». Он бьёт по укреплениям с особой точностью.

«Работали по пункту управления БПЛА противника. Задача прилетела. Буквально три минуты расчёту понадобилось, чтобы навестись, отработали пять снарядов, цель уничтожена», — рассказывает наводчик с позывным Чёрный в беседе с Zvezdanews.

Пункты управления беспилотниками здесь — цель номер один. Противник избегает открытого боя, почти не показывается на позициях и полагается только на БПЛА.

«Сейчас есть достаточно много детекторов — обнаружить FPV-дрон. Его визуально видно, ты его слышишь... А вот такую штучку — она прилетает быстро и больно», — говорит наводчик, указывая на свою боевую машину.

После каждого залпа — обязательная смена позиции. Экипаж не раз оказывался в поле зрения вражеских разведчиков, но всегда успевал выйти из-под удара. За маневренность и скорость бойцы дали самоходке имя «Гюрза».

На Ореховском направлении противник выстраивал оборону годами. Но, как показывает практика, сдержать натиск это не помогает. В связке с артиллерией здесь работают танкисты, нанося комбинированные удары.

Об освобождении Егоровки стало известно 30 сентября. По данным Минобороны РФ, российские войска также заняли Шабельное в Харьковской области и Толстодубово в Сумской области.