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Опубликовано 30 сентября, 12:00

ВС РФ освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска освободили три населённых пункта — Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом Минобороны РФ сообщило на брифинге 30 сентября.

Таким образом, по данным ведомства, российские подразделения взяли под контроль населённые пункты сразу в трёх областях.

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Накануне Минобороны сообщало о переходе под российский контроль Крейдянки в Харьковской области и Весёлого Поля в ДНР. Как рассказывал Life.ru, в Крейдянке действовали подразделения группировки «Север», а Весёлое Поле расположено севернее Доброполья.

Больше новостей о действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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