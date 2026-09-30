ВС РФ освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку
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Российские войска освободили три населённых пункта — Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом Минобороны РФ сообщило на брифинге 30 сентября.
Таким образом, по данным ведомства, российские подразделения взяли под контроль населённые пункты сразу в трёх областях.
Накануне Минобороны сообщало о переходе под российский контроль Крейдянки в Харьковской области и Весёлого Поля в ДНР. Как рассказывал Life.ru, в Крейдянке действовали подразделения группировки «Север», а Весёлое Поле расположено севернее Доброполья.
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