ВС РФ освободили Шабельное, Толстодубово и Егоровку

Российские войска освободили три населённых пункта — Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровку в Запорожской области. Об этом Минобороны РФ сообщило на брифинге 30 сентября.

Таким образом, по данным ведомства, российские подразделения взяли под контроль населённые пункты сразу в трёх областях.

Накануне Минобороны сообщало о переходе под российский контроль Крейдянки в Харьковской области и Весёлого Поля в ДНР. Как рассказывал Life.ru, в Крейдянке действовали подразделения группировки «Север», а Весёлое Поле расположено севернее Доброполья.