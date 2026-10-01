Российские подразделения при штурме Егоровки в Запорожской области заходили в населённый пункт сразу по трём направлениям. Об этом Zvezdanews рассказал военнослужащий 38-й бригады группировки «Восток» с позывным НКВД.

«Егоровка имеет расположение продолговатое, и мы заходили как бы с торца по трём направлениям — там возвышенность есть, прямая дорога и низина — основными тремя ударами», — объяснил боец.

По словам участников операции, продвижение шло небольшими группами. Одни подразделения закреплялись на занятых позициях, после чего вперёд выдвигались следующие.

Военнослужащий с позывным Безумный рассказал, что часть украинских укреплений представляла собой многоуровневые бетонные сооружения. Некоторые позиции дополнительно закрывали сетями и проволокой, а под зданиями могли находиться подземные ходы и оборудованные огневые точки.

В таких условиях поддержку штурмовым группам оказывала артиллерия. По словам бойцов, операторы БПЛА и пункты управления беспилотниками могли размещаться в подвалах и других защищённых помещениях. На поверхности их активность отслеживала воздушная разведка.

Отдельной угрозой оставались FPV-дроны и тяжёлые гексакоптеры. Командир отделения с позывным Леон рассказал, что подразделения постоянно отрабатывали борьбу с такими аппаратами.

«Дронов — нет, мы не боимся. Если он от меня уходит, я аж не знаю, у меня аж слюна летит, и, ну, я его поймаю всё равно. И до последнего я его стреляю», — сказал Леон.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская армия перебросила под Орехов бойцов нескольких подразделений запрещённого в России «Азова»*. По данным российских силовых структур, речь идёт о значительном количестве личного состава, с помощью которого ВСУ рассчитывают замедлить продвижение российских войск. На этом направлении бои идут в районе Орехова и Степногорска.

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