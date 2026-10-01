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Опубликовано 1 октября, 13:48

Конец «Буцефала»: Военные РФ уничтожили оскандалившийся из-за брака украинский БТР

ВС РФ уничтожили украинский «Буцефал», прославившийся из-за брака

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные уничтожили украинский бронетранспортёр «Буцефал», получивший скандальную известность из-за претензий к качеству техники. Данные сведения передали в Минобороны России.

По данным российского ведомства, боевую машину поразили бойцы Южной группировки войск. Вместе с этой техникой украинская сторона лишилась ещё 16 автомобилей.

«Буцефалы» ранее подвергались критике из-за высокого уровня брака на предприятии. Из-за претензий к качеству техники, которую Киев поставлял за рубеж, они получили скандальную известность. Покупатели сталкивались с проблемами при эксплуатации бронетранспортёров.

В частности, иракские военные направляли многочисленные запросы на замену поставленных БТР. Некоторые экземпляры после этого вернули Украине. Недовольство также высказывали и военнослужащие Индонезии.

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Ранее сообщалось, что в начале сентября российские военные уничтожили два украинских бронетранспортёра БТР-4 «Буцефал». Обе машины поразили подразделения группировки войск «Южная». Кроме двух БТР, в Минобороны РФ заявили о поражении ещё двух бронированных машин. В список потерь также вошли 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО.

Больше новостей о бронетехнике, авиации и другой боевой технике — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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