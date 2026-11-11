Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон призналась, что восстановление после онкологического заболевания оказалось долгим и непростым процессом, в котором хорошие дни чередуются с плохими. Об этом 44-летняя супруга принца Уильяма рассказала в интервью журналу Country Life, посвящённом влиянию природы на здоровье и эмоциональное состояние человека.

Кейт вспомнила, что ещё в больнице врачи предупреждали её: возвращение к привычной жизни не будет быстрым и равномерным. По словам принцессы, ей пришлось научиться принимать периоды упадка сил и не требовать от себя постоянного прогресса.

«Мне сказали в больнице, что моё восстановление не будет линейным. Будут хорошие и плохие дни, потребуется время», — поделилась Миддлтон.

Справляться с последствиями тяжёлого заболевания принцессе помогало общение с природой. Она призналась, что прогулки и пребывание на свежем воздухе стали для неё своеобразным убежищем, где не нужно соответствовать чужим ожиданиям. По мнению Кейт, полноценное восстановление требует внимания не только к физическому здоровью, но и к психологическому состоянию.

Принцесса сравнила выздоровление со сменой природных сезонов: после активного роста неизбежно наступает время отдыха и обновления. Миддлтон также подчеркнула, что в самые тяжёлые моменты ей помогало осознание связи с окружающим миром и поддержка близких людей.