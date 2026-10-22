Тиара Дианы и браслет трёх корон: Кейт Миддлтон произвела фурор на банкете в Виндзоре

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на государственном банкете в честь султана Омана в ярко-жёлтом платье Elie Saab и фамильных драгоценностях, среди которых оказался редкий бриллиантовый браслет. Торжество состоялось 20 октября в Виндзорском замке, сообщает InStyle.

Новый наряд принцесса Уэльская дополнила знаменитой тиарой «Узел любви королевы Марии». Украшение, которое прежде особенно любила принцесса Диана, стало одним из главных ювелирных фаворитов Кейт ещё в 2015 году.

Однако особое внимание привлёк браслет-чокер королевы Марии. Его изготовили в 1920-х годах для супруги Георга V. Драгоценность состоит из бриллиантовых полос в стиле ар-деко и первоначально использовалась как ожерелье. Кейт же предпочитает носить историческую реликвию на запястье.

После смерти Марии Текской в 1953 году украшение исчезло из публичного пространства более чем на два десятилетия. Лишь в 1975-м его вновь продемонстрировала королева-мать на портретах к своему 75-летию. Позднее драгоценность перешла к Елизавете II.

Впервые Миддлтон надела браслет на торжественный приём в 2015 году. Затем аксессуар сопровождал её на мероприятиях в 2016, 2017 и 2018 годах. После семилетнего перерыва принцесса вернула реликвию в свой гардероб в ноябре 2025-го, а теперь снова появилась с ней на публике.