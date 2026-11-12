Юрист и бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда Кыргызстана Клара Сооронкулова намерена принять участие в президентских выборах, назначенных на 27 января 2027 года. Она уведомила Центральную избирательную комиссию республики о своём желании побороться за высший государственный пост.

Согласно поступившему сообщению со ссылкой на ЦИК, Сооронкулова стала 11-м претендентом, заявившим о намерении участвовать в выборах. При этом подача заявления ещё не означает официальной регистрации кандидата.

Клара Сооронкулова — юрист, бывшая судья Конституционной палаты и политический деятель. Ранее она возглавляла партию «Реформа» и участвовала в президентской кампании 2021 года.

Женщины и прежде баллотировались на пост президента Кыргызстана. В частности, в 2005 году первой зарегистрированной женщиной-кандидатом стала правозащитница Токтайым Уметалиева, которая впоследствии вновь участвовала в президентских выборах.

Очередное голосование в Кыргызстане назначено на 27 января 2027 года. Среди политиков, подавших заявления о выдвижении, — действующий глава государства Садыр Жапаров. Об этом ранее сообщила Центральная избирательная комиссия республики.

Выдвижение претендентов завершается 13 ноября. После этого желающим участвовать в выборах предстоит выполнить предусмотренные законодательством требования и пройти регистрацию.