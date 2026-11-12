Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Нестратову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — рассказал собеседник агентства.

По данным РБК, уголовное дело связано с государственным контрактом на поставку театрального оборудования. Следствие полагает, что Нестратов выступал посредником при передаче денег от подрядной организации бывшему сотруднику Департамента культуры Москвы.

Предполагаемая взятка, по версии следствия, предназначалась за покровительство при заключении контракта. Размер вознаграждения и другие обстоятельства возможной коррупционной схемы пока не раскрываются.

Перед избранием меры пресечения Нестратова задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему вменяется часть 4 статьи 291.1 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Нестратов возглавлял Театр сатиры с июня 2024 года, а в августе 2026-го покинул должность. Его сменила Екатерина Сироткина, ранее занимавшая пост заместителя директора учреждения. Причины кадровых перестановок тогда публично не объяснялись.