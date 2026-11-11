Заместителя председателя Госкомитета Татарстана по туризму Айгуль Балахонцеву задержали по подозрению в получении взятки в виде оплаченного обучения в онлайн-школе. Об этом сообщает Mash Iptash со ссылкой на источники.

По предварительным данным, оплату курсов следствие связывает с директором компании «Туристско-информационный центр» Любовью Ковалёвой. Она также задержана. Фирму называют многолетним партнёром и подрядчиком ведомства. Дело расследует региональное управление СК при оперативном сопровождении ФСБ.

Ранее сообщалось, что главу Славянского района Кубани Романа Синяговского отправили в СИЗО по делу о взятке в размере более 26 миллионов рублей от похоронного бизнеса. По версии следствия, с января 2018-го по март 2026 года руководитель муниципалитета получал деньги через посредников от директора частной ритуальной конторы. Взамен он должен был предоставить фирме монопольное право на захоронения на кладбище.