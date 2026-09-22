Бывшего игрока «Зенита» Азмуна вернули в сборную Ирана после скандала

Бывший нападающий «Зенита», «Рубина» и «Ростова» Сердар Азмун вернулся в сборную Ирана после полуторагодичного отсутствия и пропущенного чемпионата мира. О новом вызове футболист рассказал в соцсетях.

«Когда сегодня я узнал, что меня снова вызвали, радость была такой же сильной, как в самый первый раз», — написал Азмун.

Форвард признался, что не держит обиды из-за своего отсутствия в национальной команде. По его словам, теперь ему не нужно никому ничего доказывать — он рад возможности снова играть за страну. Азмун вошёл в состав на товарищеские встречи со сборными Узбекистана и России. Матчи станут частью подготовки Ирана к Кубку Азии, который начнётся в январе в Саудовской Аравии.

За национальную команду нападающий не выступал с марта 2025 года и пропустил чемпионат мира. Ряд СМИ связывал его отсутствие с фотографией с правителем Дубая Мохаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. Сейчас 31-летний Азмун играет за эмиратский «Шабаб Аль-Ахли». За сборную Ирана он провёл 91 матч и забил 57 голов, занимая второе место в списке лучших бомбардиров команды.