Бывшего президента непризнанного Косова Хашима Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы за военные преступления. Срок, проведённый им под стражей с ноября 2020 года, зачтут в наказание, сообщили Специализированные палаты Косова в Гааге.

Суд признал Тачи виновным в незаконных и произвольных задержаниях, жестоком обращении, пытках и убийствах во время конфликта 1998–1999 годов. По данным следствия, жертвами военных преступлений становились люди, которых считали противниками Освободительной армии Косова (ОАК).

«Суд назначает вам единое наказание в виде 25 лет лишения свободы с зачётом уже отбытого срока», — огласил решение председательствующий судья Чарльз Смит.

Вместе с Тачи сроки получили ещё три бывших руководителя ОАК. Якупа Красничи приговорили к 25 годам, Кадри Весели — к 18, а Реджепа Селими — к 13 годам заключения. Всем осуждённым зачтут время, уже проведённое под стражей. Суд установил, что фигуранты причастны к убийству 96 человек, пыткам 303 и незаконному лишению свободы как минимум 385 человек. При этом по шести пунктам обвинения в преступлениях против человечности подсудимых оправдали из-за недостатка доказательств.

Все четверо отрицали вину. Стороны могут обжаловать приговор. Разбирательство продолжалось с апреля 2023 года, в нём участвовали 156 потерпевших.

Ранее газета Politico написала, что заявление Владимира Зеленского о непризнании независимости Косово оказалось неуклюжим и спровоцировало скандал на Балканах.