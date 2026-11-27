Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку оправдали по делу о мошенничестве на 15 млн рублей. О решении Динского районного суда сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

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Суд пришёл к выводу, что собранные доказательства не подтверждают виновность бывшего чиновника в инкриминируемом преступлении. За Коробкой признали право на реабилитацию. При этом оправдательный приговор пока не вступил в законную силу.

Экс-замгубернатора обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие полагало, что в ноябре 2025 года он предложил застройщику за вознаграждение помочь изменить назначение земельного участка в Динском районе.

Предприниматель рассчитывал перевести землю из промышленной зоны в категорию, допускающую строительство многоквартирных домов. В январе 2026 года он перечислил 15 млн рублей на счёт организации «Первореченский спортивный клуб», которую, по версии обвинения, контролировал Коробка.

Предполагаемое содействие застройщик так и не получил. Следствие квалифицировало произошедшее как хищение денежных средств, однако суд, изучив представленные материалы, не счёл обвинение доказанным.

Ранее гособвинение потребовало для бывшего чиновника пять лет колонии общего режима, штраф 900 тысяч рублей и трёхлетний запрет на занятие государственных и муниципальных должностей. Защита, в свою очередь, просила назначить условное наказание.