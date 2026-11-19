Бывшего вице-премьера РФ Полторанина похоронили в Новой Москве
Михаил Полторанин. 1993 год. Обложка © Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Бывшего заместителя председателя правительства России Михаила Полторанина похоронили на кладбище в деревне Губцево в Новой Москве. Об этом передаёт корреспондент РИА «Новости», присутствовавший на церемонии.
В последний путь политика проводили 19 ноября. Прощание состоялось в траурном зале больницы в Коммунарке, куда пришли родственники, друзья и близкие Полторанина. После церемонии его похоронили на деревенском кладбище.
Экс-вице-премьер скончался 16 ноября в возрасте 86 лет в той же больнице. До своего дня рождения он не дожил шесть дней — 22 ноября ему исполнилось бы 87 лет.
Ранее Life.ru рассказывал о политической карьере Михаила Полторанина, который был одним из соратников первого президента России Бориса Ельцина. Он начинал карьеру в журналистике, возглавлял газету «Московская правда», а в 1990–1992 годах руководил министерством печати и информации. В 1992 году занимал пост вице-премьера, позднее возглавлял комиссию по рассекречиванию советских архивов и был депутатом Госдумы первого созыва.
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