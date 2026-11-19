В Москве проходит прощание с бывшим вице-премьером России Михаилом Полтораниным, скончавшимся на 87-м году жизни. Родные, близкие и друзья политика собираются у траурного зала больницы в Коммунарке, куда приносят цветы, передаёт корреспондент РИА «Новости».

Церемония проходит в четверг, 19 ноября, в ритуальном зале медицинского учреждения, где политик провёл последние дни жизни. После прощания Полторанина похоронят на кладбище в деревне Губцево в Новой Москве.

Михаил Полторанин был одной из заметных фигур российской политики 1990-х годов. Карьеру он начинал в журналистике, возглавлял газету «Московская правда», а позднее стал первым министром печати и информации России. В 1992 году занимал пост заместителя председателя правительства, также руководил президентской комиссией по рассекречиванию архивов и был депутатом Госдумы первого созыва.

Ранее Life.ru сообщал о смерти Михаила Полторанина. Политик скончался 16 ноября в возрасте 86 лет. О его кончине рассказал сын Максим. До своего 87-летия, которое он мог бы отметить 22 ноября, бывший вице-премьер не дожил всего шесть дней.