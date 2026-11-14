В Москве началась церемония прощания с чрезвычайным и полномочным послом России в США Александром Дарчиевым, скончавшимся 11 ноября в возрасте 66 лет. Проводить дипломата в последний путь пришли его родственники, коллеги и высокопоставленные представители российского руководства. Среди присутствующих — помощник президента РФ Юрий Ушаков и заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Александр Панкин.

Траурная церемония проходит в прощальном зале Центральной клинической больницы № 1 Управления делами президента России. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

По информации агентства, в помещении собралось большое количество людей. Родные и коллеги дипломата по очереди подходят, чтобы проститься с ним, возлагают цветы и выражают соболезнования семье.

Зал украшен траурными венками. Среди них находятся композиции, направленные от руководства страны. Проститься с Дарчиевым также прибыли представители Министерства иностранных дел, с которыми он работал на протяжении своей дипломатической карьеры.

Александр Дарчиев скончался 11 ноября в Москве. О его смерти официально объявило российское внешнеполитическое ведомство. Дипломату было 66 лет.

В Министерстве иностранных дел назвали Дарчиева выдающимся дипломатом, опытным руководителем и наставником, который посвятил многие годы одному из важнейших направлений российской внешней политики.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, имел учёную степень кандидата исторических наук. С 1992 года работал в системе Министерства иностранных дел России.

Значительная часть его карьеры была связана с Северной Америкой. Дарчиев занимал должность советника-посланника российского посольства в США, возглавлял Департамент Северной Америки МИД, а с 2014 по 2021 год представлял Россию в Канаде.

В марте 2025 года Владимир Путин назначил его чрезвычайным и полномочным послом России в Соединённых Штатах. На этом посту Дарчиев сменил Анатолия Антонова. Он также исполнял обязанности постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Государственный департамент США выразил соболезнования родным и близким Александра Дарчиева. Как рассказал CNN представитель американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон был проинформирован о смерти российского посла и передал слова сочувствия его семье. Соболезнования поступили и от представителей международных организаций и дипломатического сообщества. В российском МИД отметили, что коллеги из разных стран вспоминают Дарчиева как профессионала, с которым их связывали годы совместной работы. В знак траура у здания российского посольства в Вашингтоне приспустили государственные флаги, а люди начали приносить цветы к дипмиссии.