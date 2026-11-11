Посол России в США Александр Дарчиев посвятил свою жизнь отстаиванию интересов страны на североамериканском направлении и выстраиванию равноправных отношений с Вашингтоном. Об этом сообщили в российском посольстве в связи со скоропостижной смертью дипломата 11 ноября.

«Александр Никитич всю свою жизнь посвятил твёрдому отстаиванию российских интересов на североамериканском направлении и выстраиванию равноправных отношений с США», — говорится в заявлении дипмиссии.

Коллеги Дарчиева также отметили его человеческие качества. По их словам, дипломат доверял подчинённым, уважительно относился к людям и старался поддерживать в коллективе атмосферу взаимопомощи. В посольстве выразили соболезнования родным и близким умершего.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью посла России в США Александра Дарчиева. Спецпредставитель президента РФ назвал дипломата человеком исключительной честности и неутомимым борцом за мир.