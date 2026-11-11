Дмитриев назвал умершего посла РФ в США Дарчиева неутомимым борцом за мир
Александр Дарчиев. Обложка © Telegram / МИД России
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью посла России в США Александра Дарчиева. Спецпредставитель президента РФ назвал дипломата человеком исключительной честности и неутомимым борцом за мир. Слова памяти он опубликовал в социальной сети X.
«Глубоко опечален кончиной посла Дарчиева. Он был человеком исключительной честности, порядочности, профессионализма и неутомимым борцом за мир. Было большой честью знать его и работать с ним. Наши мысли и искренние соболезнования с его семьёй», — написал Дмитриев.
Напомним, Дарчиев умер сегодня, 11 ноября, в возрасте 66 лет. В МИД России высоко оценили профессионализм Дарчиева, его дипломатический опыт и глубокое знание американского направления. С 1992 года он работал во внешнеполитическом ведомстве, возглавлял российское посольство в Канаде, а с марта 2025 года представлял РФ в Вашингтоне на фоне возобновления диалога Москвы и США.