Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил соболезнования в связи со скоропостижной смертью посла России в США Александра Дарчиева. Спецпредставитель президента РФ назвал дипломата человеком исключительной честности и неутомимым борцом за мир. Слова памяти он опубликовал в социальной сети X.

«Глубоко опечален кончиной посла Дарчиева. Он был человеком исключительной честности, порядочности, профессионализма и неутомимым борцом за мир. Было большой честью знать его и работать с ним. Наши мысли и искренние соболезнования с его семьёй», — написал Дмитриев.