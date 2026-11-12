Государственный департамент США выразил соболезнования семье и близким российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева, который скончался 11 ноября в возрасте 66 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе заявили, что осведомлены о смерти российского дипломата, и передали слова сочувствия его родным. Официальное сообщение о кончине Дарчиева ранее распространил МИД России.

«Ушёл из жизни выдающийся дипломат, опытный руководитель, добрый товарищ и наставник», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Дарчиев умер в Москве 11 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что причиной смерти стало хроническое заболевание, однако раскрывать подробности не стала. По её словам, российское ведомство получает многочисленные соболезнования из разных стран.

Александр Дарчиев возглавлял Посольство России в США с марта 2025 года. На посту он сменил Анатолия Антонова. До назначения в Вашингтон Дарчиев руководил Департаментом Северной Атлантики МИД РФ, а с 2014 по 2021 год представлял интересы России в Канаде. Значительную часть дипломатической карьеры он посвятил отношениям с североамериканскими государствами.

Ранее Life.ru сообщал, что после смерти Александра Дарчиева в российском посольстве в Вашингтоне приспустили государственные флаги. К зданию дипмиссии начали приносить цветы в память о дипломате.