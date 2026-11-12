Гибель российского дипломата Александра Дарчиева стала поводом для траурных мероприятий не только на родине, но и за океаном. В Вашингтоне у здания российской дипмиссии приспустили государственные флаги, а к посольству начали приносить цветы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Триколор опустили во дворе посольства России, расположенного на Висконсин-авеню в американской столице. По информации корреспондента агентства, обстановка возле здания остаётся спокойной, однако люди продолжают приходить к дипмиссии, чтобы почтить память дипломата.

О смерти Александра Дарчиева Министерство иностранных дел России сообщило 11 ноября. Посол скончался в возрасте 66 лет.

Ранее Life.ru писал, что Мария Захарова раскрыла причину смерти российского посла в США Александра Дарчиева. Дипломат скончался 11 ноября в Москве после продолжительной борьбы с хроническим заболеванием. В МИД России рассказали, что получают соболезнования из разных стран, а коллеги вспоминают Дарчиева как профессионала и близкого товарища.