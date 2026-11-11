Посол России в США Александр Дарчиев скончался в Москве 11 ноября вследствие хронического заболевания. Обстоятельства смерти 66-летнего дипломата раскрыла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также отреагировала на работу «акул пера» из Штатов по данному поводу, которые начали заниматься конспирологией.

По словам Захаровой, российское внешнеполитическое ведомство получает многочисленные соболезнования со всего мира. Коллеги и знакомые Дарчиева делятся воспоминаниями о совместной работе и дружбе, выражая поддержку его родным.

«Мы получаем большое количество соболезнований из разных уголков планеты в связи с уходом Александра Никитича Дарчиева. Они пронизаны горечью утраты и тёплыми воспоминаниями о совместной работе и дружбе», — отметила дипломат.

Чтобы пресечь распространение слухов, дипломат уточнила, что Дарчиев умер в российской столице от хронического заболевания. Информацию о времени и месте прощания с послом МИД пообещал опубликовать позднее.