Бывшего временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Дагестана Алиомара Ахмедова арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб региональному бюджету оценивается более чем в 14,3 миллиона рублей, сообщила объединённая пресс-служба судов республики в «Максе».

По версии следствия, преступление было совершено в 2022 году, когда Ахмедов руководил государственным медицинским учреждением. Предполагается, что он вступил в сговор с другим человеком и организовал закупку офтальмологического оборудования по искусственно завышенной стоимости.

Кировский районный суд Махачкалы удовлетворил ходатайство следствия, посчитав, что подозреваемый может скрыться. Ахмедов пробудет под стражей до 26 января 2027 года включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

До назначения на руководящую должность в республиканском Минздраве Ахмедов возглавлял Дагестанский центр микрохирургии глаза. Обязанности министра он исполнял с июня 2026 года.

Напомним, 27 ноября стало известно о задержании сразу двух бывших руководителей министерств Дагестана. Помимо Ахмедова, в поле зрения правоохранителей оказался экс-врио главы республиканского ведомства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нариман Казимагамедов. Оба чиновника лишились своих должностей 18 ноября.