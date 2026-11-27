В Дагестане задержали двух бывших руководителей республиканских ведомств — экс-главу Минздрава Алиомара Ахмедова и бывшего врио министра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Наримана Казимагамедова. Об этом сообщает «База».

По информации канала, оба чиновника лишились своих должностей в один день — 18 ноября. Соответствующие указы подписал глава Дагестана Фёдор Щукин.

Ахмедов занимал пост временно исполняющего обязанности министра здравоохранения республики. После его освобождения от должности руководить ведомством временно поручили первому заместителю министра Наби Кураеву.

Казимагамедов возглавлял республиканское ведомство по делам ГО и ЧС в статусе врио. Его обязанности передали статс-секретарю — заместителю министра Надиму Велиханову.

Причины задержания бывших чиновников пока не раскрываются.

Ранее сообщалось, что экс-министра Пермского края обвинили во взятках на сумму более 49 млн рублей. По версии следствия, коррупционная схема начала складываться не позднее мая 2022 года.