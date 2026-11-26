Бывший дальнобойщик из китайского города Чунцин сменил профессию и оборудовал студию наращивания ресниц прямо в автомобиле. По словам предпринимателя, теперь его бизнес приносит около 50 тысяч юаней ($7500) в месяц, пишет South China Morning Post.

До прихода в индустрию красоты мужчина по имени Сяофэй ремонтировал автобусы, работал сварщиком и водителем грузовика. Три года назад он освоил наращивание ресниц и открыл собственную студию.

Идея мобильного салона возникла после того, как клиентки начали просить мастера приезжать к ним домой. Однако мужчина чувствовал себя неловко в чужих квартирах, поэтому решил оборудовать рабочее место в собственной машине.

Вместо косметологической кушетки Сяофэй использует переднее пассажирское сиденье. Перед процедурой он фотографирует клиентку и с помощью специальной программы моделирует различные варианты наращивания ресниц. Результат выводит на автомобильный экран.

Сеанс занимает около часа и обходится клиенткам в 300–500 юаней. Несмотря на более высокие по сравнению с обычными салонами цены, у мастера уже появились постоянные посетительницы. Сам предприниматель благодарит за профессиональный успех супругу, которая поддерживала его начинания.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном бизнесе в Поднебесной — предприниматель из Шэньчжэня открыл заведения, где посетителям профессионально чешут спину. На разработку собственной методики Чжан Сяоцяо решился после двух неудачных попыток запустить своё дело. Час расслабляющей процедуры стоит 300 юаней, причём около 70% посетителей составляют мужчины. Совокупная ежемесячная выручка двух заведений, по словам их владельца, превысила 100 тысяч юаней. В перспективе бизнесмен рассчитывает расширить сеть до 100 точек.