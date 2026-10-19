В Китае открыли салоны, где за деньги профессионально чешут спинку

В китайском Шэньчжэне появился необычный способ избавиться от стресса — за 300 юаней в час (3,7 тыс. рублей) посетителям специальных салонов предлагают профессионально почесать спину и другие части тела. Идея оказалась настолько востребованной, что её автор уже открыл два заведения, которые, по его словам, приносят более 100 тысяч юаней выручки в месяц. Об этом сообщает китайское издание «Сяосян чэньбао».

За необычным бизнесом стоит 32-летний предприниматель Чжан Сяоцяо. Его заведения под названием Suma напоминают обычные массажные кабинеты, однако вместо привычного разминания мышц здесь используют специальную технику почёсывания. Клиенты ложатся на кушетку, а сотрудники аккуратно проводят по их телу заострёнными накладными ногтями.

Посетители могут попросить уделить внимание определённым участкам тела, например спине, шее или рукам. По словам владельца, процедура рассчитана прежде всего на жителей крупных городов, которые испытывают постоянное напряжение и проблемы со сном. Некоторые клиенты даже утверждают, что подобное воздействие расслабляет их сильнее обычного массажа.

Примечательно, что идея родилась практически случайно. Однажды Чжан увидел в соцсетях ролик, на котором женщина чесала спину своему мужу. В комментариях пользователи признавались, что с удовольствием заплатили бы за такую услугу. Тогда предприниматель вспомнил собственное детство: отец часто почёсывал ему спину перед сном, и мальчик быстро засыпал.

До этого Чжан не мог похвастаться успехами в бизнесе. После окончания университета он успел сменить семь рабочих мест всего за год, а две попытки открыть собственное дело закончились неудачей. Однако от новой затеи мужчина отказываться не стал.

Поскольку готовой методики профессионального почёсывания не существовало, предпринимателю пришлось разрабатывать её самостоятельно. Он экспериментировал с движениями, силой нажатия и специальными накладками для пальцев, чтобы процедура оставалась приятной для посетителей. В итоге обычное почёсывание превратилось в отдельную услугу со своими приёмами и правилами.

Первое заведение открылось в мае 2026 года в районе Баоань. Уже через месяц появилась вторая точка — в районе Футянь. По информации South China Morning Post, около 70% клиентов составляют мужчины. При этом салоны посещают и женщины, а среди посетителей уже сформировалась группа постоянных гостей.

К концу августа, по словам Чжана, совокупная месячная выручка двух заведений превысила 100 тысяч юаней (1,2 млн рублей). Бизнесмен утверждает, что проект окупил первоначальные вложения и начал приносить прибыль. Теперь он рассчитывает расширить сеть до 100 салонов по всему Китаю.

Но финансовые амбиции — не единственная цель предпринимателя. Чжан хочет добиться признания новой профессии, чтобы специалисты по почёсыванию могли работать наравне с представителями других направлений индустрии ухода за телом. Несмотря на скептические комментарии в интернете, мужчина уверен, что спрос на подобные услуги сохранится благодаря стремлению людей расслабиться и отвлечься от повседневных забот.

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