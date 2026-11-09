В Китае запустили необычный сервис знакомств Liangpei AI, который обещает вернуть пользователям деньги, если за три года они не найдут себе супруга или супругу. Проект работает по принципу «брак или возврат средств»: создатели предлагают клиентам не просто искать пару, а платить за конкретный результат. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Приложение появилось в июле 2026 года. Стоимость подписки составляет 2 тыс. юаней (около 24,5 тыс. рублей). Если спустя три года пользователь так и не вступит в брак, сервис обещает вернуть всю сумму.

В отличие от привычных приложений для знакомств, Liangpei AI не позволяет одновременно общаться с несколькими потенциальными партнёрами. Алгоритм предлагает только одного кандидата за раз. Чтобы перейти к следующему знакомству, пользователю сначала необходимо завершить предыдущее.

Перед началом поиска каждый клиент проходит примерно 20-минутное интервью с искусственным интеллектом. Система расспрашивает о семье, образовании, работе, увлечениях, характере и ожиданиях от будущего партнёра. На основе ответов формируется подробный профиль, который используется для подбора совместимого человека.

При регистрации также требуется подтвердить личность и отсутствие действующего брака. По данным SCMP, за первый месяц работы система проверки отклонила заявки более 150 женатых пользователей.

Ранее Tinder запустил функцию Group Hangouts, с помощью которой пользователи смогут знакомиться не один на один, а целыми компаниями. Пользователь сначала выбирает совместную активность и приглашает как минимум двух друзей. Когда в группе набирается три человека, её профиль может появиться в общей ленте Tinder и стать доступным для других компаний. Максимальный размер одной группы — 15 участников.