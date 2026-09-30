Tinder уходит от свиданий тет-а-тет: В приложении появились знакомства компаниями

Tinder запустил функцию Group Hangouts, с помощью которой пользователи смогут знакомиться не один на один, а целыми компаниями. Об этом сообщает TechCrunch.

Пользователь сначала выбирает совместную активность и приглашает как минимум двух друзей. Когда в группе набирается три человека, её профиль может появиться в общей ленте Tinder и стать доступным для других компаний. Максимальный размер одной группы — 15 участников.

Если хотя бы по одному участнику из каждой компании взаимно поставят лайк, Tinder создаст общий чат. После этого пользователи смогут договориться о встрече или совместном мероприятии. При необходимости отдельный человек сможет выйти из переписки, не покидая свою группу друзей, а также заблокировать или пожаловаться на другого участника.

Новая функция продолжает курс Tinder на перенос знакомств из приложения в офлайн. Ранее сервис запустил Double Date для знакомств парами друзей, а также раздел Events с местными мероприятиями — от боулинга и вечеринок до занятий керамикой.

Изменения происходят на фоне снижения аудитории сервиса. Во втором квартале число ежемесячно активных пользователей Tinder сократилось на 7%, а выручка приложения снизилась. Компания рассчитывает, что больше социальных и офлайн-функций поможет вернуть интерес молодой аудитории.

Ранее Life.ru рассказывал, почему пользователи дейтинг-приложений зачастую принимают решение о человеке буквально за секунду. Эксперт отмечал, что текст анкеты нередко вообще не успевают прочитать, а первое впечатление формируется по фотографии. Новый формат Tinder частично уводит знакомство от одиночного свайпа к более социальному сценарию с участием сразу нескольких людей.