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Опубликовано 9 сентября, 11:41

«Каждый человек, возможно, мошенник»: IT-эксперт объяснил, как разглядеть в красотке с сайта знакомств вербовщика

IT-эксперт Геллер: Настойчивый переход в мессенджер является признаком вербовки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Профессиональных вербовщиков на сайтах знакомств практически невозможно распознать по фотографиям или данным профиля. На это указал в беседе с Life.ru эксперт в области IT и кибербезопасности Артём Геллер, говоря о схемах мошенников.

Мошенники, даже не обязательно девушки, специализируются на вербовке на сайтах знакомств очень давно. Эти скрипты речи, обманные пути и варианты того, как заманить человека в ловушку, прописаны, проговорены и натренированы много-много раз. Визуальных признаков на самом деле не очень много, по которым можно что-то понять. В приложениях знакомств это вообще сделать невозможно.

Артём Геллер

Эксперт в области IT и кибербезопасности, председатель комиссии в Институте Развития Интернета, генеральный директор лаборатории Артёма Геллера

Мошенники, даже не обязательно девушки, специализируются на вербовке на сайтах знакомств очень давно. Эти скрипты речи, обманные пути и варианты того, как заманить человека в ловушку, прописаны, проговорены и натренированы много-много раз. Визуальных признаков на самом деле не очень много, по которым можно что-то понять. В приложениях знакомств это вообще сделать невозможно.
Мошенники, даже не обязательно девушки, специализируются на вербовке на сайтах знакомств очень давно. Эти скрипты речи, обманные пути и варианты того, как заманить человека в ловушку, прописаны, проговорены и натренированы много-много раз. Визуальных признаков на самом деле не очень много, по которым можно что-то понять. В приложениях знакомств это вообще сделать невозможно.

Тем не менее одним из тревожных сигналов специалист назвал настойчивое предложение перейти в другой мессенджер. Обычно это происходит почти сразу и под предлогом удобства. Также должны насторожить подозрительная открытость собеседника, большое количество присылаемых фото и ощущение, будто человек пытается что-то доказать.

Геллер отметил, что людей часто толкают на необдуманные поступки с помощью шантажа. Поэтому не следует спешить делиться личными данными, фотографиями или видео любого характера. Именно такой контент может стать компрометирующим материалом.

«Проверить всё это практически невозможно, поэтому самый простой способ — заведомо считать, что каждый человек, с которым ты общаешься и выходишь за какие-то привычные рамки, возможно, мошенник. Это не обязательно специалист какой-нибудь службы Украины, но любой человек может оказаться злоумышленником», — подчеркнул Геллер.

Эксперт посоветовал не переводить деньги, не пересылать личные сведения и обращать внимание на странные вопросы. По его словам, данные в профиле вроде города Москвы не дадут никакой полезной информации, поэтому настороженность должна оставаться включённой постоянно. Основные правила просты: не переходить в мессенджеры по настойчивым просьбам и не терять бдительности при общении.

Когда за ложь на сайте знакомств становится статьёй УК – ответ юриста
Когда за ложь на сайте знакомств становится статьёй УК – ответ юриста

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Крыму трёх местных жителей, которых завербовали через сайт знакомств для работы на украинскую военную разведку. По данным спецслужбы, задержанные — россияне 1988, 1994 и 1995 годов рождения. Они общались на популярном ресурсе для знакомств с сотрудницей ГУР Минобороны Украины Мариной Кучерак, которая выдавала себя за крымчанку, уехавшую на Украину. В ходе переписки женщина предлагала собеседникам собирать данные для украинских спецслужб. Фигуранты передавали фото, видео и координаты объектов, включая позиции ПВО, нефтебазы и места хранения горюче-смазочных материалов.

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Екатерина Хмелева
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