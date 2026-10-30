Синдром последнего вагона: Почему осенью сайты знакомств превращаются в ловушку

Осенью в приложениях знакомств начинается сезон большой любовной паники: одни мечтают срочно найти пару до Нового года, другие жалуются на жизнь уже на первом свидании, а третьи сталкиваются с возросшей конкуренцией. По мнению сексолога Александры Миллер, дело в завышенных ожиданиях, сезонной хандре и страхе остаться без пары к праздникам. Эксперт рассказала Life.ru, почему осенью искать любовь становится особенно трудно и чем лучше заняться вместо бесконечного свайпинга.

По словам Миллер, летом знакомства нередко строятся на красивой картинке: отпуска, загар, фотографии с модных курортов и ощущение беззаботности создают впечатление, что и личная жизнь складывается легко. Но с приходом осени романтическая витрина исчезает, а вместе с ней часть иллюзий. Люди возвращаются к обычным будням, и выясняется, что потенциальный избранник с бокалом на фоне Лазурного берега вовсе не обязательно проводил лето в Сен-Тропе.

Лето — это иллюзия лёгкости. Все загорелые, в отпусках, на фотках с бокалом в Сан-Тропе, а осенью выясняется: он не в Сан-Тропе, он в Твери, и бокал у него — с кефиром. Александра Миллер Сексолог

Ещё одна осенняя ловушка, по наблюдениям Миллер, — так называемый синдром последнего вагона. Всё лето люди отдыхают, а с первыми холодами и ранними сумерками начинают торопиться: до Нового года нужно непременно найти кого-то, иначе снова придётся встречать праздник в одиночестве и есть оливье без второй половинки. Эта тревога, считает эксперт, просачивается в переписки и мешает нормальному знакомству. Вместо интереса к другому человеку возникает желание поскорее найти отношения, а за спешкой и паникой скрывается скорее отчаяние, чем романтический настрой.

Свою роль играет и эмоциональное состояние. Летом, по ироничному замечанию Миллер, люди склонны смотреть на мир оптимистичнее, даже если фотографии приукрашены фильтрами и за эффектной картинкой скрывается далеко не идеальный собеседник. Осенью же сезонные перемены могут сказываться на настроении, из-за чего некоторые свидания превращаются в поток жалоб. Вместо рассказов о себе человек начинает обсуждать больное колено, которое ноет к дождю, или начальника, которого считает абьюзером. Для романтической атмосферы это, мягко говоря, не лучший сценарий.

При этом, по наблюдениям Миллер, осенью в дейтинг-приложения возвращается больше людей. Если летом многие разъезжаются по отпускам и живут собственной жизнью, то с возвращением к привычному распорядку пользователи снова начинают искать отношения. Сексолог сравнила мужчин, массово возвращающихся в приложения, с медведями, которые забираются в берлогу и начинают там ворочаться. В результате найти человека, который действительно подходит для отношений, по её мнению, становится сложнее.

«Осень — это не про поиск, это про фильтрацию. Пусть те, кто ищет «кого-нибудь до Нового года», отсеются сами, а вы лучше купите себе красивое пальто, сходите на выставку и не пытайтесь выжать любовь из приложения, как сок из осеннего апельсина. Всему своё время. Даже любви, особенно любви», — посоветовала Миллер.

Ранее Life.ru писал, что супруги могут постепенно отдаляться друг от друга, даже продолжая жить под одной крышей. Семейный психолог объяснила, что за так называемым тихим разводом нередко стоят эмоциональное истощение и нехватка сил на разговоры о чувствах. По словам специалиста, партнёры в таких отношениях могут сохранять верность и вести общий быт, но откладывать решение накопившихся проблем, потому что на эмоциональную близость уже не остаётся ресурсов.