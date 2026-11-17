Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко и его адвокат Валерия Туникова поженились не по расчёту, считает экс-генпрокурор России Юрий Скуратов. По его мнению, за несколько лет близкого общения у пары успели сложиться чувства. Когда они решили оформить отношения, оба понимали, что впереди ещё долгая разлука.

Возможность создать семью в заключении Скуратов назвал проявлением гуманности. Он напомнил, что российское законодательство сохраняет право на брак даже за теми, кому суд назначил суровое наказание.

«...Пусть поживёт, как обычный человек, и процесс реабилитации, его возвращения в нормальную жизнь будет успешным», — подчеркнул собеседник kp.ru.