Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осуждённый на 16 лет за коррупцию, женился на собственном адвокате Валерии Туниковой прямо во время отбывания наказания. Избранницей 48-летнего экс-силовика стала 33-летняя защитница, с которой у него, по данным SHOT, завязался роман после продолжительных встреч в колонии.

До начала отношений с Захарченко Туникова некоторое время представляла интересы его бывшей гражданской супруги Анастасии Пестриковой. С ней экс-полковник расстался в 2016 году, а двумя годами ранее завершился его официальный брак. Позднее юрист стала защищать уже самого осуждённого.

Адвокат пыталась добиться смягчения наказания для своего подзащитного и помочь ему отправиться в зону специальной военной операции. По информации SHOT, женщина регулярно приезжала к Захарченко на длительные свидания. Постепенно их отношения вышли за рамки профессионального общения и переросли в роман.

Спустя несколько лет таких отношений Захарченко предложил Туниковой стать его женой — пара зарегистрировала брак, узнал SHOT.

Несколько дней назад супруги отметили годовщину свадьбы. При этом добиться сокращения тюремного срока для мужа защитнице так и не удалось. Бывший сотрудник МВД продолжает отбывать назначенное судом наказание.

История Захарченко получила широкую известность после его задержания в сентябре 2016 года. На тот момент он временно руководил управлением «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Во время обысков в квартирах, связанных с экс-полковником, обнаружили наличные на сумму около девяти миллиардов рублей. Среди выявленного имущества также оказались 13 квартир, 14 машино-мест, дорогие автомобили, золотой слиток, часы Rolex и драгоценности, которые впоследствии обратили в доход государства.

В 2019 году Захарченко получил 12,5 года колонии строгого режима после пересмотра первого приговора. Спустя три года суд рассмотрел новое дело о взятках и по совокупности назначил бывшему полицейскому 16 лет лишения свободы.