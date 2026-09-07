Бывший главком армии Армении отказался от паспорта республики

Генерал-лейтенант СССР и Армении Норат Тер-Григорьянц заявил об отказе от паспорта Армении. Об этом он рассказал в интервью изданию «Иравунк».

По словам военачальника, он лично сдал армянский паспорт в консульстве. После этого, как утверждает Тер-Григорьянц, ему пришло уведомление от армянской администрации о лишении гражданства.

Генерал объяснил своё решение несогласием с политикой нынешних властей Армении. Он заявил, что считает их действия предательством интересов армянского народа и выступил против сотрудничества республики с Турцией. Тер-Григорьянц также сообщил, что больше не намерен приезжать в Армению и фактически попрощался с проживающими там родственниками.

Норат Тер-Григорьянц — советский и армянский военачальник, генерал-лейтенант. После распада СССР он участвовал в формировании Вооружённых сил Армении и занимал должность их главнокомандующего.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Пашиняном призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.