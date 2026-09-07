«Ещё слишком рано»: В ЕС не подтвердили безвиз с Арменией к 2029 году

Еврокомиссия пока не готова подтвердить введение безвизового режима между Евросоюзом и Арменией к 2029 году. Об этом заявила официальный представитель ЕК Паула Пиньо на брифинге в Брюсселе. Она отметила, что называть конкретную дату завершения процесса либерализации визового режима преждевременно.

«Слишком ли рано предвидеть, будет ли 2029 год или другая дата моментом либерализации визового режима. Я бы сказала, что так и есть, ещё слишком рано для такой точности», — сказала Пиньо.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял о намерении добиться либерализации визового режима с ЕС к 2029 году. При этом в июле председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что процесс зависит от выполнения Арменией необходимых условий и проведения соответствующих реформ.

В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Сам Пашинян подчёркивал, что принятие документа не означает автоматического вступления в ЕС. Для дальнейшего продвижения Армении потребуется официальная заявка, получение статуса кандидата, согласие стран Евросоюза и одобрение граждан республики.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Пашиняном призвал Армению поскорее определиться между ЕАЭС и ЕС. Российский лидер также предложил учитывать мнение граждан республики и провести обсуждение с населением.