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Опубликовано 7 сентября, 10:21

Песков: Пашинян в ближайшее время посетит Москву по приглашению Путина

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Москву по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Договорённость о визите была достигнута во время недавней встречи двух лидеров в Бишкеке. По словам представителя Кремля, стороны решили продолжить диалог.

«Именно Путин пригласил Пашиняна в Москву, и Пашинян принял это приглашение и сказал, что скоро приедет», — рассказал Песков.

Точные сроки поездки пока неизвестны. Их согласуют по дипломатическим каналам с учётом рабочих графиков глав государств.

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Несколько дней назад Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина и Николы Пашиняна в Бишкеке. Переговоры продолжались около часа, а одной из главных тем стали отношения Москвы и Еревана на фоне возможного сближения Армении с Евросоюзом.

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Александр Юнашев
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